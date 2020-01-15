Мінекономіки презентувало фінальну редакцію законопроєкту про ринок землі

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України презентували представникам обласних департаментів агропромислового розвитку та сільгоспвиробникам фінальну редакцію законопроєкту про земельну реформу.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"15 січня відбулася скайп-нарада під головуванням заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького з представниками обласних департаментів агропромислового розвитку та сільсьгоспвиробниками. Учасникам було презентовано фінальну редакцію законопроєкту 2178-10 про земельну реформу в Україні, який підготовлено до другого читання у парламенті", - йдеться в повідомленні.

За словами Висоцького, до кінцевої редакції цього законопроєкту, а також інших законопроєктів у контексті земельної реформи було закладено близько 80% змін, озвучених на попередніх 17 регіональних форумах, селектороних нарадах та безпосередніх зустрічах з асоціаціями, фермерами та аграріями.

Заступник міністра наголосив на принципових положеннях документа. Законопроєкт передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю - виключно безготівковий з перевіркою походждення коштів; забороняється купувати землю у 50 кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Також Висоцький акцентував увагу на преференціях для фермерів. Зокрема, фермерські господарства зможуть купувати земельні ділянки без аукціону за ціною нормативної грошової оцінки, а також із розстрочкою до 7 років.

Крім того, фермерам надається право постійного користування с/г землею для ведення селянського (фермерського) господарства, право довічного успадкованого володіння, а також право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування. Таких земель налічується близько 560 тис. га.

Найближчим часом на аграрному комітеті ВР розглядатимуться чотири супровідні законопроєкти щодо земельної реформи, підготовлені до другого читання, поінформував посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).