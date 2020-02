У Вашингтоні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У столиці США українці віддали данину пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Посольство України в США у Facebook.

«В центрі столиці США, біля Меморіалу Лінкольна, де щодня збираються тисячі туристів з різних штатів та усього світу, українці Вашингтона вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні», - йдеться у дописі.

Захід відкрив посол України в США Володимир Єльченко. Він звернувся до присутніх з закликом нагадувати всьому світові про той безцінний подвиг, який зробили Герої Небесної Сотні для України, втративши свої життя у боротьбі за шанс до незалежності, демократичності та процвітання нашої країни. «Протягом 6 років і по сьогодні українські воїни продовжують справу Героїв Небесної Сотні, пройшовши шлях від Революції Гідності до захисту суверенітету та територіальної цілісності України від агресії Росії», - зазначається в дописі.

У ході церемонії до учасників з промовами звернулися керівники ряду українських організацій м.Вашингтон.

Як повідомляється, церемонія завершилася виконанням гімнів України і США, запаленням поминальних свічок та панахидою, яку відправили священнослужителі Української православної та греко-католицької церков.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США у Facebook