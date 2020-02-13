У Гельсінкі відбудуться заходи з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

Заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні відбудуться у Гельсінкі 20, 21 та 23 лютого.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

«Посольство України в Фінляндії запрошує на заходи до Дня Героїв Небесної Сотні, що щорічно відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 20-21 лютого з 9:00-18:00 біля будівлі посольства буде розміщено меморіальну дошку, до якої запрошуються усіх бажаючі прийти запалити свічку та покласти квіти в знак пам’яті про загиблих Героїв Небесної Сотні.

У п’ятницю, 21 лютого, у посольстві відбудеться показ документального фільму «Перша Сотня» Початок показу о 17:00. Стрічка демонструватиметься українською з англійськими субтитрами. Тривалість фільму – 100 хв., вікова категорія: 16+. У фільмі йдеться про українських героїв, які спочатку стали захисниками Євромайдану в Києві, створивши там сотню самооборони, а згодом пішли у добровольчі батальйони, аби стримати російську агресію на сході України.

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У неділю, 23 лютого, о 16:00 у Храмі Святого Генріха в м. Гельсінкі (Pyhän Henrikin aukio 1А) відбудеться панахида за загиблими Героями Небесної Сотні.

«Пам'ятаймо тих, хто вийшов на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору», - зазначається у повідомленні.

Фото: 1plus1.ua