Свято Героїнь та вшанування Героїв Небесної Сотні відбудеться у Сіднеї

Українська громада 23 лютого проведе в передмісті Сіднея Лідкомбі Свято Героїнь та вшанує пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це йдеться в анонсі заходу, розміщеному на сторінці українського часопису Австралії "Вільна Думка" у Facebook.

"Союз українок, Стейтова управа НПВ (Нового Південного Уельсу – ред.) разом із відділами запрошують всю українську громаду на Свято Героїнь, присвячене українським жінкам-героїням, та вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, яке відбудеться в неділю, 23 лютого о 12:00 в парафіяльній залі Св. Андрія за адресою: 57 Church St, Lidcombe", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у програмі заходу – реквієм та виставка.

Фото: Укрінформ, Free Thought / Вільна Думка у Facebook