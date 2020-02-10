У Сіднеї відбувся вечір пам’яті відомої діячки діаспори Христини Сивенької-Бейлі

Вечір пам’яті, присвячений активній діячці української громади Сіднея Христині Сивенькій-Бейлі, пройшов за участі посла України в Австралії Миколи Кулініча.

Про це повідомляться на сторінці посольства у Facebook.

«Посол України Микола Кулініч взяв участь у вечорі пам'яті Христини Сивенької-Бейлі - активної громадської діячки української громади Сіднея», - йдеться у дописі.

Як повідомляє Free Thought / Вільна Думка, захід відбувся 8 лютого в Сіднейському домі української молоді. Христина Сивенька-Бейлі відійшла у кращий світ у грудні 2018 року. Для своєї сімї вона була дружина, мама та бабауся, а для українців - активним громадським діячем.

Христина Сивенька-Бейлі була відомою представницею української спільноти Австралії та довголітньою головою Управи Союзу українок Австралії, брала активну участь у різних галузях життя української спільноти. Була дуже активною, зокрема в Національній Жіночій Раді Нового Південного Уельсу, для якої вона проводила лекції про Україну, про Голодомор, виступала з доповіддями. Вчителювала в українській школі ім. Св. Андрія. Своїх дітей, Таню і Андріяна, Христина виховала в українських традиціях.

Христина Сивенька-Бейлі з чоловіком Мартіном

З 1994 р. Христина Сивенька-Бейлі була одною з директорів Фундації українознавчих студій Австралії (ФУСА). Серед освітніх проектів ФУСА було запрошення багатьох українських академіків з цілого світу, багатьох з яких Христина приймала у себе вдома.

Жінка допомагала Об’єднанню українських громад Нового Південного Уельсу. Організовувала щорічні концерти, брала участь в комітетах по проведенню фестивалів.

Більше 10 років Христина Сивенька-Бейлі була активною членкинею Громади Кабраматта Ферфілд.

Вона організовувала багато концертів і заходів, присвячених Дню Незалежності України, козацтву, українським письменникам тощо.

Христина часто бувала в Україні та інших країнах, де репрезентувала жіноцтво української діаспори, була частиною історії українського жіноцтва Австралії. Разом із чоловіком і донькою, приїздила до Києва, щоб підтримати протестуючих на Майдані. У 2004 році була спостерігачем на виборах в Україні.