Українські канадці обіцяють боротися за звільнення політичних бранців у Росії

Українська громада Канада не припинятиме боротьбу за дотримання прав усіх ув’язнених в Росії українців.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявила президент Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій, коментуючи нещодавній візит до країни українського кінорежисера, колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова.

"Його історія мужності перед лицем неймовірної жорстокості російських тюремників надихає. КУК й надалі рішуче відстоюватиме права усіх українців, ув’язнених у Росії", - сказала Хичій.

Вона додала, що КУК "мав за честь зустрічати пана Сенцова в Оттаві та слухати його заклики на підтримку політичних в’язнів, які страждають у руках російського режиму".

Як повідомлялося, колишній політв’язень Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов минулого тижня перебував у Канаді. Він спочатку провів ряд зустрічей із діаспорою в Торонто, а потім прибув до Оттави, де поспілкувався із главою МЗС країни, прем’єром, віцепрем’єр-міністром, рядом депутатів та правозахисників.

Окрім цього, він взяв участь у двох громадських дискусія та в перегляді документального фільму "Процес".