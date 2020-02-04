Олег Сенцов зустрівся з українською діаспорою Канади

У Торонто відбулася зустріч українців Канади з українським кінорежисером, колишнім політв'язнем Кремля Олегом Сенцовим.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«2 лютого 2020 р. в Торонто, Канада, провідники Світового конґресу українців та Конґресу українців Канади зустрілися з колишнім політв'язнем, режисером Олегом Сенцовим. Змістовна та відверта дискусія включала питання про невпинну агресію Росії проти України, підтримку подальшого демократичного розвитку України, а також про роль СКУ і світової української спільноти в зміцненні незалежності та територіальної цілісності України», - йдеться у поідомленні.

В СКУ нагадали, що продовжують підтримувати кампанію «Листівки для політичних в'язнів» на захист усіх політичних в'язнів, які залишаються незаконно ув'язненими Російською Федерацією.

Як повідомило посольство України в Канаді на своїй сторінці в соцмережі, Олега Сенцова в Торонто зустріли гучними аплодисментами. У диппредставництві подякували Лізі українців Канади та фундації BCU Foundation за організацію зустрічі.

Як повідомляється, разом із Сенцовим обговорили фільм Аскольда Курова «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова» в кінотеатрі HotDocs.

У вівторок, 4 лютого, в Оттаві разом із Сенцовим дивитимуться фільм Аскольда Курова «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова», початок о 19:30. Також 5 лютого з 14:30 відбудеться дискусія в Оттавському університеті.

У свою чергу, Олег Сенцов у Facebook поділився враженнями про українців Канади.

«Канада, Торонто. Українська громада тут не лише найбільша за межами нашої країни, але й найвпливовіша. І вони це одразу продемонстрували, прийшовши величезним натовпом на зустріч. Запитання були дуже гострі та важливі. Ніяких дурниць про борщ та улюблені страви. Потім відбулась ще глибша розмова із провідниками українських організацій в Канаді. Тема одна і головна: Україна, як їй допомогти протистояти агресору та розвитися. Дуже дякую їм усім за підтримку рідної неньки», - написав режисер.

Фото: Lada Kozak, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців, Embassy of Ukraine in Canada / Посольство України в Канаді - у Facebook