Освітяни діаспори написали відкритого листа МОН та МЗС

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) звернулася з відкритим листом до Міністерства освіти і науки та Міністерства закордонних справ України.

Відповідний лист опубліковано на сторінці СУОД у Facebook.

Автори листа звертають увагу на важливість розвитку українського шкільництва в діаспорі, розповідають про негативні наслідки у разі ненадання державою достатньої уваги цьому питанню та запрошують представників МОН та МЗС до участі у Першому міжнародному форумі українських освітян діаспори, який відбудеться 27 лютого – 1 березня в італійському місті Єзі.

«Ми тішимось, що хтось в Україні планує гучні конґреси, з метою з’ясувати, що ж буде з українською мовою за кордоном через 50 років, у 2070. Але маємо застерегти, що якщо шкільництво в діаспорі не отримає підтримки, уже наступне покоління українців, наприклад, у Європі 2030, українською не заговорить», - йдеться у листі.

Зауважується, що педагоги українських шкіл за кордоном чинять чи не найбільший опір асиміляції українців за межами Батьківщини, роблячи усе, щоб українська мова, культура і традиції не зникли і не розчинились. Проте, за словами освітян, за майже 30 років незалежної України напрацювання цілого ряду українських інституцій, академічних та інших наукових закладів «так і лишилися паперово-теоретичними, зачасту зовсім без уяви про діаспорні реалії».

Зазначається, що українські школи, створені мігрантами останньої хвилі (30 років тому і пізніше), не мають ані належної матеріальної бази, ані програмно-методичного забезпечення. «Немає програм та підручників з української як іноземної для дітей, які могли б використовуватись у наших школах. Ніхто ніколи їх і не створював, та й спеціалістів таких в Україні не готують», - зауважують автори листа.

Як зазначається, зважаючи на це, українські освітяни за кордоном, які є високоосвіченими, дипломованими, мають наукові ступені, взялися за роботу на цьому напрямку. «Ми створюємо і адаптуємо підручники, ми започатковуємо нові програми, ми накопичили величезний практичний досвід», - розповіли педагоги закордону, зазначивши, що також створили свою професійну спілку і працюють над створенням власних наукових інституцій.

Водночас, освітяни наголошують, що не хочуть замикатися у своєму оточенні, і прагнуть отримувати нові знання, у тому числі, від науковців-теоретиків з України. «Саме тому ми скликаємо наш Перший міжнародний форум українських освітян діаспори «Підвищення рівня професійних компетентностей учителя української школи за кордоном» в італійському місті Єзі 27 лютого - 1 березня 2020. Ми самі обрали й запросили провідних спеціалістів з України, а наші досвідчені вчителі поділяться досвідом і напрацюваннями з директорами та педагогами закордонних шкіл майже з усього світу. Ми розглядаємо цю подію як знакову в новітній історії українського освітянства діаспори», - зазначають автори листа.

Вони запросили міністра освіти і науки Ганну Новосад та начальника Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС України Ларису Дір відвідати зазначений форум, аби краще дізнатися про проблеми українського шкільництва за кордоном і про те, як освітяни діаспори планують їх вирішувати.

«Ми виховуємо і навчаємо в закордонні діток, які ідентифікують себе українцями, а Україну звуть історичною Батьківщиною. Так що і МЗС, і МОН є нашими профільними міністерствами. Ми і наші учні теж Ваші. Ми запрошуємо МЗС та МОН стати нашими партнерами та спонсорами. Найкраща і найефективніша допомога освітянам за межами України потрібна якраз напряму, без посередників. А ми, в свою чергу, запропонуємо програму розвитку української освіти і збереження української мови за кордоном. Бо ми є ті, хто має не тільки теоретичні знання про справу, а й практичний досвід», - зазначили автори листа.

Відкритий лист підписали голова правління СУОД Марина Буть (Італія) та Керівна група СУОД у складі українських педагогів з Австралії, Італії, Тунісу та Норвегії.

Прочитати повний текст листа можно тут.

Спілку українських освітян діаспори (СУОД, англ. The Union of Ukrainian Educators Abroad) було засновано в червні 2018 року, коли українські педагоги з різних країн світу уперше створили власне міжнародне професійне об’єднання. Як зазначалося, до створення СУОД не було установи чи організації, яка б опікувалася проблемами освітян діаспори.

Метою створення спілки було об’єднати українських вчителів для професійного спілкування, обміну досвідом та розробки стратегічних завдань розвитку української освіти за кордоном, представлення та захисту інтересів освітян діаспори.

Фото: dreamarium.com.ua