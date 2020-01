Українцям в ОАЕ розкажуть про особливості місцевого законодавства

Українців в ОАЕ запрошують 31 січня на інформаційну сесію, на якій будуть обговорені питання різних аспектів місцевого законодавства.

Про це повідомляється на сторінці консульського відділу Посольства України в ОАЕ у Facebook.

«Шановні громадяни України! 31 січня 2020 року в приміщенні Посольства України в ОАЕ за участі акредитованих в Еміратах професійних юристів проходитиме інформаційна сесія щодо окремих аспектів законодавства ОАЕ, а також їх практичного застосування. Початок об 11:00», - йдеться у дописі.

Як зазначається, під час зустрічі планується обговорити питання з трудового, сімейного, кримінального та імміграційного законодавства ОАЕ.

Читайте також: УГКЦ та Спілка української молоді підписали меморандум про співпрацю

З метою визначення необхідної кількість місць, усіх охочих відвідати захід просять повідомити про своє бажання бути присутнім у коментарях під дописом.

Фото: Consular section of the Embassy of Ukraine to the UAE у Facebook