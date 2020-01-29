Українцям в ОАЕ розкажуть про особливості місцевого законодавства
Про це повідомляється на сторінці консульського відділу Посольства України в ОАЕ у Facebook.
«Шановні громадяни України! 31 січня 2020 року в приміщенні Посольства України в ОАЕ за участі акредитованих в Еміратах професійних юристів проходитиме інформаційна сесія щодо окремих аспектів законодавства ОАЕ, а також їх практичного застосування. Початок об 11:00», - йдеться у дописі.
Як зазначається, під час зустрічі планується обговорити питання з трудового, сімейного, кримінального та імміграційного законодавства ОАЕ.
З метою визначення необхідної кількість місць, усіх охочих відвідати захід просять повідомити про своє бажання бути присутнім у коментарях під дописом.
Фото: Consular section of the Embassy of Ukraine to the UAE у Facebook