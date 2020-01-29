Коронавірус: Українцям в Малайзії нагадали номер «гарячої лінії» Посольства

В Посольстві України в Малайзії через коронавірус закликали українців чітко дотримуватися рекомендацій місцевої влади та нагадали номер «гарячої лінії» посольства для екстрених випадків.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Наполегливе прохання до громадян України, які перебувають у Малайзії, стежити за оперативними повідомленнями ЗМІ, чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади. У випадку надзвичайної ситуації невідкладно телефонувати на «гарячу лінію» посольства: +60167484123», - йдеться у дописі.

У посольстві нагадали, що в Малайзії були підтверджені випадки захворювання на новий коронавірус 2019-nCoV у громадян Китаю, які прибули до країни з міста Ухань.

У диппредставництві також повідомили, що владою Малайзії вживаються посилені заходи контролю, в першу чергу в міжнародних пунктах пропуску. Наразі теплові сканери використовуються в аеропортах; групи оперативного реагування працюють на пунктах перетину кордону та в медичних закладах. Особи з підозрою на зараження невідкладно ізолються і доставляються до відповідних лікувальних закладів.

В дописі посольства також нагадується, як можна знизити ризик захворювання на коронавірус. Зокрема, рекомендується мити руки з милом або користуватися антисептичними засобами для рук; прикривати ніс та рот під час кашлю серветкою або рукою; уникати контактів з людьми, що мають симптоми застуди або грипу; варити м'ясо та яйця до повної готовності; уникати незахищених контактів з дикими чи свійськими тваринами.

Як повідомило сьогодні малазійське видання New Straits Times з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Малайзії, у країні вже підтверджено 7 випадків захворювання на новий коронавірус. Усі хворі - громадяни Китаю, які прибули до Малайзії. Серед них - 4-річна дитина. Зазначається, що загалом під наглядом місцевих медиків наразі перебувають 78 осіб з підозрою на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі та ОАЕ.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: АА