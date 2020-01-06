Українці з ОАЕ передали допомогу сиротинцю в Дрогобичі

Українці в ОАЕ зібрали й передали допомогу сиротинцю "Оранта" в Дрогобичі.

Про це повідомив у Facebook координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов.

"Друзі, наші подарунки від Святого Миколая з Абу-Дабі вже доїхали до сиротинця "Оранта" у Дрогобичі: профілактичні та лікувальні засоби й засоби гігієни для дітей. Громадо, щиро дякую всім, хто приєднався! Разом ми здатні на різдвяні дива!", - написав активіст, додавши, що Український різдвяний сезон в Абу-Дабі триває.

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Як повідомляв Укрінформ, українська громада в ОАЕ також придбала і передала у червні 2019 року медичне обладнання для Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, зокрема, обладнання для знезараження повітря.

Фото: Yevheniy Semenov