Українська громада в ОАЕ придбала медичне обладнання для будинку дитини на Полтавщині

Українці в ОАЕ придбали і передали до Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини обладнання для знезараження повітря.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Подарунки від української громади ОАЕ успішно встановлені і працюють у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини. Для закладу, де проживають діти від народження до 6 років, серед них - малюки з інвалідністю, вдалося придбати 8 бактерицидних опромінювачів-рециркуляторів "Фіолет 03", головним призначенням яких є знезараження повітря у кімнатах, локаціях перебування значної кількості малечі, з метою уникнення поширення серед них вірусних та алергійних захворювань», - йдеться у дописі.

Зазначається, що "Фіолет 03"- це сучасний аналог кварцевих ламп, який додатково може працювати і за присутності в приміщенні людей, не завдаючи шкоди їх здоров'ю.

Робота над проектом здійснювалась з різдвяно-новорічних свят.

«Адміністрація Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини Полтавської обласної ради висловлює щиру подяку всім, хто долучився до подарунку», - написав Євгеній Семенов. Він висловив окрему подяку полтавській компанії-постачальнику медичного обладнання, яка підтримала ініціативу та надала знижку на потрібне обладнання.

Як відомо, Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини працює з 1980 року. Заклад є спеціалізованою установою для медико-соціального захисту дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування і розрахований на 120 дітей віком від 0 до 6 років.

У Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини є групи для проживання дітей, ізолятор, зал лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичний кабінет, басейн, сенсорна кімната, кабінет дефектологической корекції, кабінет логопеда, психолога, музичний зал.

У будинку дитини проводиться реабілітація дітей, відповідно стану здоров’я.

Фото: Yevheniy Semenov