Українці з ОАЕ привітали зі святами захисників України на передовій

Українці з ОАЕ привітали захисників України із новорічно-різдвяними святами, передавши вітальні листівки та пдарунки на передову.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

"Українські військові отримали наші вітальні листівки. Щиро дякую всім, хто взяв участь! Все буде Україна", - написав активіст.

Він зазначив, що вітальні листівки, малюнки, листи та подарунки днями приїхали з Абу-Дабі захисникам України на передову. "Подарунки вдячності від учнів Української громадської рідної школи в Абу-Дабі та батьків і гостей зустрічі громади зі святим Миколаєм отримали 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців та 2-й батальйон спеціального призначення Національної гвардії України "Донбас", - написав активіст.

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Євгеній Семенов подякував усім, хто долучився до надсилання привітань, зокрема, вчителям громадської рідної школи. "Разом - переможемо! Все буде Україна", - написав активіст.

Фото: Yevheniy Semenov