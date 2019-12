У Хайфі пройшов IX Міжнародний фестиваль української культури

Дев'ятий Міжнародний фестиваль української культури відбувся днями у місті Хайфа в Ізраїлі.

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі у Facebook.

«Проведення Фестивалю дев’ятий рік поспіль свідчить про високий інтерес до української культури в Ізраїлі та сприяє популяризації іміджу України і збереженню культурних цінностей», - сказав Тимчасовий повірений у справах України в Державі Ізраїль Микола Тараненко під час виступу з привітальним словом, подякувавши організаторам та учасникам заходу.

У рамках концертної програми виступили артисти з України та Ізраїлю, а також переможці III Міжнародного конкурсу української пісні.

Українська майстриня петриківського розпису Тамара Вакуленко презентувала свої роботи та познайомила гостей заходу з секретами своєї майстерності.

Читайте також: Українська православна громада в Естонії відзначила свою першу річницю

Захід організовано Фольклорним театром «Тапуах Бедваш» під керівництвом Олени Джейко та за підтримки Посольства України в Державі Ізраїль, Міністерства алії та інтеграції Держави Ізраїль, мерії міста Хайфа.

Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel у Facebook, TVF Jerusalem