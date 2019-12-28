У Хайфі пройшов IX Міжнародний фестиваль української культури
Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі у Facebook.
«Проведення Фестивалю дев’ятий рік поспіль свідчить про високий інтерес до української культури в Ізраїлі та сприяє популяризації іміджу України і збереженню культурних цінностей», - сказав Тимчасовий повірений у справах України в Державі Ізраїль Микола Тараненко під час виступу з привітальним словом, подякувавши організаторам та учасникам заходу.
Українська майстриня петриківського розпису Тамара Вакуленко презентувала свої роботи та познайомила гостей заходу з секретами своєї майстерності.
Захід організовано Фольклорним театром «Тапуах Бедваш» під керівництвом Олени Джейко та за підтримки Посольства України в Державі Ізраїль, Міністерства алії та інтеграції Держави Ізраїль, мерії міста Хайфа.
Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel у Facebook, TVF Jerusalem