Українська православна громада в Естонії відзначила свою першу річницю

Трохи більше року тому в Таллінні була заснована українська православна громада, яка входить до Естонської апостольської православної церкви Константинопольського патріархату.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу настоятель громади ієрей о. Іоанн Христенко.

«У Таллінні ось уже більше року проходять служби української громади на честь св. Миколая Чудотворця. Громада знаходиться в юрисдикції Константинопольського патріархату і є частиною Естонської апостольської православної церкви, керованої митрополитом Стефаном (Хараламбідісом). З початку вересня 2019 року наші служби проходять в Преображенському Соборі (в старому місті - ред.) у недільні дні», - розказує о.Іоанн.

За його словами, символічним також є те, що іконостас цього собору був виконаний 300 років тому уродженцем Києва Іваном Зарудним.

О. Іоанн нагадав, що останнім часом в Естонію прибуває доволі велика кількість людей з України. За статистикою, українська громада Естонії з 4% від загального населення займає третю позицію. «Однак до цього часу, в українців не було місця, де б вони могли вільно використовувати свою мову в богослужінні. Тепер же ми молимося за Україну, її народ, керівництво і богохраниме воїнство. На сьогоднішній день наша громада, можна сказати, вже відбулася, вона налічує близько десяти постійних парафіян. Регентом громади є уродженка Луцька Олена Міхальчун, яка закінчила музичне училище в Україні. Допомагає їй Любов Лаур з естонського міста Тапа», - поділився настоятель.

Він також додав, що за діяльністю приходу можна стежити на його сторінці у Facebook.

Настоятель громади ієрей Іоанн Христенко - уродженець Маріуполя. Коли йому виповнився рік, батьки за розподілом переїхали з Маріуполя до Риги. Святе Хрещення о. Іоанн сприйняв в Свято-Троїцькому Задвінському храмі в Ризі в 1989 році, будучи 10-річним хлопчиком. А вже через три роки переїхав до Італії в Рим. Там прислужував у римському Православному храмі Св. Миколая Чудотворця на вул. Палестро.

«Тому, відповідаючи на питання, чому обране таке ім’я святого, якому присвячено наш український прихід, можу сказати, що все моє життя так чи інакше було пов'язане зі св. Миколаем. Це великий святий, молитовне заступництво якого я відчуваю постійно», - пояснив о. Іоанн.

Христенко отримав ступінь магістра філосіфії, закінчивши у Римі папський Григоріанський Університет, який на сьогодні є одним з кращих християнських університетів в світі. «В цьому університеті та й у Римі в цілому вчиться багато семінаристів Греко-католицької церкви з України, спілкуючись з якими я засвоював українську мову», - говорить о. Іоанн.

Він також закінчив Смоленську духовну семінарію і був висвячений в Пюхтецькому монастирі в Естонії митрополитом Корнилієм (Якобсеном) в диякона в 2005-му і в священика в 2007-му роках - для Храму Різдва Пресвятої Богородиці (Казанської) в м Таллінн.

З того часу ієрей Іоанн Христенко служив в різних православних храмах в Таллінні, Римі та Барі. В 2013 році він отримав відпускну грамоту та перейшов в архієпископію православних російських церков під юрисдикцією Константинопольського патріархату з призначенням священиком храму св. Пантелеймона і св. Миколи в Брюсселі. Це був його останній послух до повернення в Таллінн, де він зараз очолює українську громаду ЕАПЦ Вселенського патріархату.

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Естонська апостольська православна церква (Eesti Apostlik-Oigeusu Kirik) - автономна православна церква у складі Константинопольського Патріархату. Глава - Митрополит Талліннський та Естонський Стефан.

Фото: з архіву Олега Кудріна