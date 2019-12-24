Українці в Єгипті відзначили День святого Миколая

Українська громада Єгипту днями відзначила День Святого Миколая.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Арабській Республіці Єгипет.

«Більше 100 представників української громади Єгипту, працівники Посольства України в АРЄ, а також члени їх родин відсвяткували разом День Святого Миколая», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у рамках заходу провели консурси та ігри для малечі, вручили призи та солодкі подарунки, що прибули із України.

Фото: пресслужба Посольства України в Арабській Республіці Єгипет