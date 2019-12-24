Українці в Єгипті відзначили День святого Миколая
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Укрінформ
Українська громада Єгипту днями відзначила День Святого Миколая.
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Арабській Республіці Єгипет.
«Більше 100 представників української громади Єгипту, працівники Посольства України в АРЄ, а також члени їх родин відсвяткували разом День Святого Миколая», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, у рамках заходу провели консурси та ігри для малечі, вручили призи та солодкі подарунки, що прибули із України.
Фото: пресслужба Посольства України в Арабській Республіці Єгипет