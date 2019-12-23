Українці на ярмарку в Страсбурзі збирають допомогу дітям, постраждалим від російської агресії

Українці у столиці Різдва Страсбурзі збирають допомогу дітям, постраждалим від розв'язаної Росією війни проти України.

Вже втретє представники асоціації українців у Страсбурзі PromoUkraїna представляють традиційні українські страви та напої, сувеніри, продукцію про Україну на одному із найбільших різдвяних ярмарків у Європі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Це вже третій рік, як асоціація українців у Страсбурзі PromoUkraїna отримує від адміністрації міста дозвіл взяти участь у ярмарку поміж інших благодійних організацій. Ідея полягає не лише у частуванні гостей, але й в інформуванні про Україну, українську культуру. Але найголовніше – це зібрати кошти на наші проєкти з допомоги дітям, які постраждали від російської на сході України», - розповіла віцепрезидент PromoUkraїna Катерина Пушкар.

Українське «шале», як у Франції називають дерев’яний будиночок, пропонує жителям столиці Ельзасу та численним туристам борщ, вареники, сало, виготовлене за спеціальним рецептом гаряче вино та навіть лімітоване «різдвяне» пиво одного із українських виробників. Окрім цього, представлені національні сувеніри, вишиванки, книжки про Україну, українські пісні й колядки.

Багато відвідувачів українського павільйону, серед яких чимало й етнічних українців з Європи, обізнані з назвами традиційних страв та упевнено замовляють борщ і вареники. А деяким доводиться пояснювати, що борщ – це не просто буряковий суп, а вареники – це не равіолі та не пельмені.

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Фото: Андрій Лавренюк