Традиції святкування українського Різдва презентували на фестивалі у Токіо

У Токіо пройшов дводенний фестиваль «Українське Різдво», на якому представили національні різдвяні традиції.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Японії у Facebook.

«21-22 грудня у м.Токіо пройшов дводенний фестиваль «Українське Різдво». Захід організований громадою українців в Японії «Краяни», Посольством України в Японії та Українською школою «Джерельце» у співпраці з адміністрацією р-ну Мінато Токіо та за підтримки Православної церкви України в Японії», - йдеться у дописі.

Гості фестивалю мали можливість взяти участь у майстер-класах з виготовлення українських оберегів, розмальовування традиційних пряників-«миколайчиків», приготування українських страв.

Було проведено виставку українських рушників та традиційних різдвяних прикрас.

Для дітей організували зустріч зі Святим Миколаєм з читанням казок, конкурсами та подарунками.

Заключним заходом фестивалю став різдвяний концерт з колядками, піснями та танцями.

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У Посольстві України в Японії висловили щиру вдячність усім залученим до організації та проведення «Українського Різдва» у Токіо.

Фото: Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライーナ大使館 у Facebook