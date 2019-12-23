Перший Міжнародний форум українських освітян діаспори пройде в Італії

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) організовує Перший Міжнародний форум українських освітян діаспори, який пройде 27 лютого – 1 березня 2020 року в Італії.

Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

«Шановні освітяни! Напередодні різдвяних свят СУОД вітає всіх незвичним подарунком-запрошенням на Перший Міжнародний форум спілки українських освітян діаспори. Коли? З 27 лютого по 1 березня 2020 року. Де? В Італії, в середньовічному містечку Єзі, яке знаходиться в провінції Анкона, в регіоні Марке. Для кого? Запрошуються українські освітяни за кордоном», - йдеться в анонсі.

У програмі форуму – проведення науково-методичної конференції, практикуми, круглі столи, панельні дискусії, тематичні презентації, майстер-класи, робочі групи, тренінги.

Учасники заходу разом шукатимуть відповіді на наступні питання: у чому полягає особливість викладання української як іноземної та успадкованої, яка специфіка кожного рівня окремо, як створити цікавий урок, як розвивати зв'язне мовлення в умовах білінгвізму, як підібрати матеріал та адаптувати тексти, як працювати з дитячою книжкою як з підручником, як створювати інтелект-карту, як працювати в різнорівневих групах тощо.

На учасників чекає інтенсивне триденне навчання, наприкінці котрого вони отримають сертифікати.

Як зазначається, з України на форум завітає команда ТМ "Розумники" у рамках мультимедійної майстерні сучасних освітніх технологій із практичним кейсом для вчителя.

Учасники форуму матимуть нагоду поспілкуватися на тему "Щасливий бути вчителем" у форматі тренінгу.

Реєстрація на форум відкриється найближчими днями. У Спілці українських освітян діаспори зазначили, що вся необхідна інформація викладатиметься тут та на сторінці СУОД у Facebook.

Нагадується, що Спілка українських освітян діаспори вже другий рік поспіль працює в інтересах українського освітянства за кордоном, в діаспорі. Її створення стало першим в історії світового освітянства прикладом самоорганізації вчителів.

Педагоги об'єдналися не тільки для професійного спілкування, а й для розробки стратегії розвитку української освіти за кордоном. «Відтак, продовжуймо поширювати власний досвід, обмінюватися знаннями, єднати наші зусилля! Пам'ятаймо: навчаючи інших, ми навчаємося самі!», - зазначається у Facebook.

Фото: kordon.in.ua, Спілка Українських Освітян Діаспори‎