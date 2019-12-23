У Нью-Йорку презентували роман-сагу про Західне Поділля

Український письменник Василь Махно представив свій новий роман «Вічний календар» у Науковому товаристві ім. Т.Шевченка в Нью-Йорку.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Презентуючи роман, нью-йоркська поетеса, літературознавчиня Марія Ревакович розповіла, що на прикладі життя української, польської, турецької, вірменської та єврейської родин Василь Махно показує життя на Західному Поділлі під час трьох воєн – польсько-турецької, Першої та Другої світової.

«Головний герой твору – специфічна територія від Бучача до Чоткова. Роман дає широку панораму часу-простору, де перетинаються історичні та фіктивні персонажі», - зазначила Марія Ревакович. За її словами, на тих територіях «мінялися кордони, володарі, через них проходило війська і купці, але залишалися роди». Їхній світ і зображено у творі.

«Вічний календар» — своєрідний український літопис, масштабна родинна сага, у якій поєднуються, переплітаються, співіснують і антагонізують історії кількох українських сімей від ХVII століття до наших днів», - йдеться в анотації до книги.

Роман на 624 сторінках вийшов друком у «Видавництві Старого Лева» цього року.