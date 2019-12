Відеоцикл “Українські Нідерланди” презентує історії про українців королівства

Про українців, які живуть в Королівстві Нідерланди, розповість цикл відеоісторій «Українські Нідерланди», відзнятий у рамках відеопроєкту МЗС «Багато справ ще у моєї долі».

Героєм першої історії, до зйомок якої також долучився Укрінформ, стала Людмила Лісовська – волонтерка, активістка, членкиня правління Фундації “Українці в Нідерландах” і людина, яка всім серцем любить та вболіває за Україну.

Людмила Лісовська 17 років мешкає в Нідерландах. Завдяки її зусіллям та за підтримки близьких людей п’ять років тому було засновано українську греко-католицьку церкву у Райсвайку, що біля Гааги. Завдячуючи Людмилі Лісовській, місцеві українці мають змогу збиратися у церкві, щоб помолитися, почути український хор "Червоні коралі" та поспілкуватися один з одним. Із собою приводять діток, для яких пані Людмила щороку влаштовує Свято Миколая з українськими подарунками.

Разом з Ігорем Андрійчаком вони активно допомагають Україні. Ця пара є однією з тих, завдяки кому в Нідерландах відбувається активний збір коштів. Допомогу надають пораненим у госпіталях, вимушеним переселенцям та школам.

Людмила Лісовська та Ігор Андрійчак передають в Україну ліки, одяг, спеціальне харчування, медичне обладнання, військове спорядження, тепловізори, автівки тощо, а їхня квартира фактично перетворилася на перевалочний пункт, куди щодня приходять охочі допомогти Україні.

Людмила Лісовська та Ігор Андрійчак мають багато нагород за свої великі серця, та найголовніше для пари – почути слово "дякую" від військових, від переселенців, від діток, в яких війна забрала найрідніших.

“Ці нагороди не є моїми персональними. За тими нагородами стоять всі”, - каже Лісовська, згадавши тих, хто допомагає вантажити, возити, передавати допомогу. Як зазначила жінка, нагороди для неї – це показник того, що “ми не байдужі тут, ми разом з Україною”.

Також щороку, вже традиційно, завдяки Людмилі Лісовській у Гаазі з’явилася традиція – на День Незалежності України плавати на човнах каналами міста у національному вбранні, співаючи українських пісень, і у такий спосіб розповідати нідерландцям про Україну.

Фото: Софія Шовікова

Відео: Укрінформ та Embassy of Ukraine in the Kingdom of the Netherlands