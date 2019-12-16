Глава УГКЦ інтронізував о.Василя Говеру на Апостольського адміністратора для вірян Казахстану

В Караганді у неділю відбулася інтронізація о.Василя Говери на Апостольського адміністратора для українців в Казахстані та Малій Азії.

Про це йдеться на сторінці Посольства Уркаїни в Казахстані у Facebook.

"У м.Караганда відбулася церемонія офіційного входження в обов'язки Апостольського адміністратора для вірян візантійського обряду в Казахстані та Центральній Азії громадянина України о.Василя Говери. Захід завершився Божественною літургією у церкві Покрови Богородиці м. Караганди під предводительством Глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава", - йдеться у дописі.

Як повідомляв департамент інформації УГКЦ, на урочистій Літургії були присутні греко- та римо-католицькі владики, українська громада і молодь, представники різних громадських організацій і товариств, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан Іван Кулеба, консул України в Республіці Казахстан Іван Алмаші тощо.

"Я хочу від імені всієї УГКЦ привітати всіх вас зі становленням цієї Апостольської адміністратури. Що означає ця нова структура? Вона означає новий, вищий ступінь організації впорядкованого життя греко-католиків у цій частині світу, означає ще один крок до будівництва єпархії на цих землях, а також ще один крок до будівництва зрілої християнської спільноти", – підкреслив Глава УГКЦ.

За його словами, ця структура є не лише для українців, а також для всіх людей, які шукають Бога. "Сьогодні Господь посилає вас на дуже важку і непросту працю. Він хоче, щоб ви були мудрими в Його апостольському служінні, щоб навчили сучасну людину на цих теренах вірити в Бога. А скарб віри наших великих сповідників і мучеників – передайте наступним поколінням", – звернувся до о. Василя Говери Блаженніший Святослав.

Як повідомляв департамент інформації УГКЦ, Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, прибув 14 грудня до Казахстану з душпастирським візитом, що триватиме до 16 грудня. Головна мета візиту Глави УГКЦ до Казахстану – участь в інтронізації апостольського адміністратора для католиків візантійського обряду в Казахстані та Центральній Азії о. Василя Говери 15 грудня.

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Нагадується, що 1 червня 2019 року у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск створив Апостольську адміністратуру для католиків візантійського обряду в Казахстані та Центральній Азії з осідком у Караганді. Водночас він призначив митрофорного протоієрея Василя Говеру апостольським адміністратором цієї церковної територіальної одиниці

Візит глави УГКЦ до Казахстану розпочався з урочистого прийому в Апостольській нунціатурі в столиці країни Нур-Султані, на якому гостей вітав апостольський нунцій в Казахстані і Таджикистані архиєпископ Френсіс Асізі Чуллікат.

У програмі візиту Блаженнішого Святослава, зокрема, передбачалися відвідини Почесного консульства України в Караганді, Вечора української пісні, зустрічі зі священниками та сестрами, а також з римо-католицькими владиками в Караганді та в Нур-Султані.

Програмою візиту також передбачено участь Глави УГКЦ у Літургіях в римо- та греко-католицьких храмах, запланований виїзд в Долинку (селище у складі Шахтинської міської адміністрації Карагандинської області) в музей жертв політичних репресій, а також відвідини Посольства України в Республіці Казахстан.

Фото: Посольство України в Республіці Казахстан, Ігор Яців у Facebook, news.ugcc.ua