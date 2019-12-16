В Казахстані відбувся Вечір української пісні

Вечір української пісні відбувся в Казахстані за участі творчих колективів українських громад республіки, а також Києва.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Казахстані у Facebook.·

«Посол України в РК І.Кулеба разом з дипломатами Посольства взяв участь Вечорі української пісні, який об'єднав творчі колективи українських громад з Карагандинської, Павлодарської, Алматинської областей, міста Нур-Султан, а також з Києва», - повідомляється у дописі.

Керівник дипустанови вручив подяки кращим представникам українських громад.

Захід, який проходив під гаслом «Українська пісня знає нас», відвідав також Отець і Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав, який прибув з душпастирським візитом. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

«Дуже дякую тим батькам, які говорять до своїх дітей українською мовою, навіть тут, у Казахстані. Бо таким чином ви робите все, щоб українська для них була материнською, щоб вони цією мовою говорили найсакральніші слова любові до вас – тата і мами, до Бога, до свого ближнього», - зазначив Блаженніший Святослав.

У своєму слові на вечорі Предстоятель найперше передав «теплий привіт з України від ваших батьків, братів, сестер, рідних, близьких, від тої української землі, яка сьогодні стікає кров'ю, але на цілий світ говорить про українську культуру, українську ідею, українську мрію».

Блаженніший Святослав наголосив, що вірні УГКЦ у Казахстані не покинуті й не забуті. «Світове українство вважає вас своєю невід'ємною частиною. Але особливо, як Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, відчуваю своїм обов'язком збирати воєдино всю нашу родину в усьому світі», - сказав він.

Глава УГКЦ подякував усім, хто на казахській землі зберіг українську культуру, українську мову і пам'ять українського народу.

Він розповів, що нещодавно його запросили до кола експертів, які опрацьовують гуманітарну політику для нового президента України пана Зеленського. «Ці експерти поцікавилися в мене, ким буде українець третього тисячоліття. Це питання дуже складне. Вважаю, що українець нового часу – це той, що пам'ятає, той, що зберігає свою пам'ять», – сказав Предстоятель.

Блаженніший Святослав подякував усім тим, які тут танцюють, співають, грають, бо, справді, все багатство, яке має наш народ, тут не забули і не загубили. «Дякую вам, що в цей вечір за допомогою наших добродіїв, організаторів ми зібралися, ми є разом. І це означає, що ми були, є і будемо як громада, як народ, як Церква», – запевнив Глава УГКЦ.

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Як повідомляв департамент інформації УГКЦ, 14 грудня Блаженніший Святослав прибув до Казахстану з душпастирським візитом, що триватиме до 16 грудня. Головна мета візиту – участь в інтронізації апостольського адміністратора для католиків візантійського обряду в Казахстані та Центральній Азії о. Василя Говери, яка відбулася 15 грудня.

Фото: Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook, news.ugcc.ua