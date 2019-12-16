Українські школи Відня та Будапешта співпрацюватимуть в освітньому напрямку

Українська школа Відня та Рідна школа в Будапешті домовилися про співпрацю під час зустрічі керівництва та викладачів відповідних закладів у столиці Австрії.

Про це йдеться на сторінці Української церкви в Угорщині у Facebook.

«В українській школі Відня відбулася робоча зустріч та обмін досвідом між вчителями та керівництвом школи Відня та Рідною школою в Будапешті. Сторони домовилися про співпрацю в освітньому напрямку та поділилися досвідом, викликами, які стоять перед українською діаспорою», - повідомляється у дописі.

Як зазначається, в рамках візиту до Відня вчителі з Будапешта відвідали українську греко-католицькоу церкву св.Варвари.

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Зазначається, що Українська суботня школа у Відні відноситься до освітнього Товариства Івана Франка в Австрії . Рідна школа в Будапешті відноситься до Українського центру кардинала Гузара в Угорщині.

Фото: Українська Церква в Угорщині / Ukrán Egyház Magyarországon у Facebook