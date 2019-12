Українці в Фінляндії відзначили різдвяні свята

Українців у Фінляндії зібрав святковий захід, на якому відзначили різвдяні свята.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України у Фінляндії та Ісландії у Facebook.

"Посольство України у Фінляндії спільно з Товариством Українців у Фінляндії та Пластом у Фінляндії відзначили Різдвяні свята за українськими традиціями", - повідомляється у дописі.

Маленькі українці показали присутнім підготовлений власними силами різдвяний вертеп, співали колядки, читали вірші, а також взяли участь у численних конкурсах та цікавих майстерках.

За гарну поведінку і старанне навчання протягом року діти отримали від святого Миколая смачні подарунки.

"Ми дуже раді, що кожного разу все більше українців Фінляндії стають гостями наших спільних заходів", - зазначили в Посольстві, подякувавши усім, хто взяв участь у святі та допомагав у його організації та проведенні.

Читайте також: Святий Миколай завітав до Анкари

Раніше, 8 грудня, у Гельсінкі відбулися зустріч, майстер-клас та виставка ляльок-мотанок від майстрині Віталії Мандрик з Таллінна. Захід під назвою "Українські традиції" був орагнізований Товариством українців у Фінляндії за підтримки Посольства України у Фінляндії.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Finland and Iceland у Facebook