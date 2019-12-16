Святий Миколай завітав до Анкари

Посольство України в Туреччині організувало свято з нагоди Дня Святого Миколая.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Четвертий рік поспіль ми збираємося разом, аби відзначити День Святого Миколая. Він - символ добра, символ дива. І я хочу, щоб прийдешній ваш рік пройшов під цими символами. Побільше радості у ваші домівки, щоб діточки радували, були здорові, щоб усі були щасливі», - сказав, виступаючи на святі, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Він нагадав, що Святий Миколай - це не вигаданий персонаж, а справжня людина, яка жила на півдні Туреччини, в місті, що зараз називається Демре.

Святий Миколай в Анкарі / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Тетяна Сибіга, дружина дипломата, яка активно патронує низку благодійних проєктів, розповіла, що українки в Туреччині цього року готували подарунки до свята дітям, чиї сім’ї потерпіли від війни на Донбасі.

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«Коли приходить Святий Миколай - це означає, що відбувається диво. Давайте будемо вірити в дива, творити дива, зробімо таким чином наш світ кращим і чуйнішим, наповненим світлом та добром», - звернулася до присутніх Тетяна Сибіга.

Програма святкування включала казкову виставу та фотосесію з її персонажами, конкурси, номери самодіяльності. Всі діти отримали солодкі подарунки.

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Під час святкування відбувся благодійний ярмарок. Кошти від продажу традиційних сувенірів та смаколиків будуть спрямовані на допомогу кримським татарам на окупованому півострові. Як пояснили організатори, зібрані гроші передадуть на лікування та на потреби сімей, члени яких ув’язнені за спротив окупації.

Цими днями Святий Миколай завітав і до інших міст Туреччини.