В Анкарі пройшов прийом з нагоди 28 річниці ЗСУ

В Анкарі відбувся прийом з нагоди Дня Збройних сил України

У прийомі, зокрема, взяли участь командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко, заступник міністра національної оборони Туреччини Шуай Алпай, командувач ВМС Туреччини адмірал Аднан Озбал, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«26 грудня Україна відзначила 28-му річницю Збройних сил України. На ЗСУ мільйони українців покладають великі надії, тому що Україна, її народ прагнуть жити у вільній, соборній державі, в тих кордонах, які були визначені в 1991 році, після розпаду СРСР. Велика відповідальність і честь бути військовослужбовцем ЗСУ. Сила наша - насамперед у єднанні армії та народу. Тільки спільними зусиллями ми можемо захистити нашу державу, яка, на жаль, зараз перебуває в умовах агресії з боку іншої держави», - вказав у своєму виступі командувач ВМС України.

В Анкарі зібрали прийом з нагоди 28-річниці ЗСУ / Фото: Ольга Будник. Укрінформ

Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга у своєму виступі нагадав, що українські воїни утримують агресію РФ на східних рубежах Північноатлантичного альянсу.

«Ми пишаємося нашою армією та довіряємо їй. Збройні сили України мають найбільший рейтинг довіри в суспільстві. Наші Збройні сили протистоять російській агресії… ЗСУ захищають не лише Україну, а стоять на захисті безпеки та благополуччя всієї Європи та активно захищають східні території НАТО… Ми будемо продовжувати протистояти добре озброєному ворогові. Правда на нашій стороні, й ми переможемо», - наголосив Сибіга.

Гостями прийому з нагоди 28-ї річниці ЗСУ також були турецькі та іноземні дипломати, представники аташатів іноземних посольств в Анкарі, українські дипломати, представники української та кримськотатарської громад, турецькі та іноземні журналісти, інші запрошені особи.

Захід відвідали більше трьох сотень гостей, які мали змогу поспілкуватися, ознайомитися з окремими проєктами, що реалізуються в сфері військово-оборонної промисловості, основними здобутками України у військовій сфері.

Прийом з нагоди Дня ЗСУ відбувається в Анкарі четвертий рік поспіль.