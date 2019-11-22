Анкара назвала фейком поновлення поромного сполучення з Кримом – посол
Укрінформ
У Міністерстві закордонних справ Туреччини спростували інформацію про відновленння поромного сполученння між Кримом і Туреччиною.
Про це написав у Тwitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
"@MFATurkey на звернення Посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак", - зазначив дипломат.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що між анексованим Кримом і Туреччиною запрацювала поромна переправа.