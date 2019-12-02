Україна взяла участь у Різдвяному ярмарку в Анкарі

Четвертий рік поспіль українські дипломати й українська громада взяли участь у благодійному Різдвяному ярмарку в Анкарі.

Зібрані на заході кошти підуть на благодійні проекти допомоги дітям у Туреччині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна активно долучилась до цих проєктів, демонструючи повну солідарність та підтримку. Представляючи свій стенд на щорічному Різдвяному благодійному ярмарку, іноземні дипломатичні місії не лише мають змогу зробити внесок у добру справу, а також презентувати свою країну різноманітними рукотворними виробами, сувенірами, національною кухнею», - розповіли в Посольстві України в Анкарі.

У програмі заходу було організовано концертну програму, на якій країни-учасниці представляли традиційну народну творчість. Ансамбль танцю «Квіти України», що діє при Українські спілці в Анкарі, виступив із новим номером – танком із хустками.

Участь України у ярмарку проходила під патронатом дружини Посла України в Туреччині Тетяни Сибіги.

«Ця ініціатива - найкращий прояв культурного розмаїття та єднання заради добрих справ. Понад 35 дипломатичних представництв, акредитованих в Анкарі, об'єдналися цього року, щиро сприяючи благодійним проектам, допомагаючи найуразливішим дітям у їхніх потребах. До квітня буде реалізовано закупівлю обладнання, методичних чи інших необхідних матеріалів або ж здійснено ремонт приміщень, у яких проводяться заняття для дітей з особливими потребами чи діток із малозабезпечених родин», - розповіла Тетяна Сибіга.

Різдвяний благодійний ярмарок за участю дипломатичних місій Анкари щороку організовує Асоціація солідарності дружин дипломатів Туреччини (Dmedd). Зібрані у 2016 році кошти пішли на відновлення навчального корпусу Фонду захисту та навчання дітей з особливими потребами (ZIÇEV), у 2017 році було втілено в життя проект Середньої загальноосвітньої школи Ґюльтепе.

У 2018 році було реалізовано декілька проєктів: ремонт та облаштування класів та ігрової кімнати для дошкільнят з особливими потребами, забезпечення навчальними та дидактичними матеріалами класу робототехніки, закупівля комп'ютерів, ксерокопіювальної машини, канцтоварів для початкових та середніх школах в різних регіонах Туреччини, зокрема в столичному регіоні, провінціях Ізмір та Османіє. Сума, яку було зібрано минулого року, склала 200 тисяч лір (близько 40 тисяч доларів США – ред.).

«Від імені Dmedd вдячні вам за участь у Різдвяному благодійному ярмарку, який цього року мав великий успіх. Ми зібрали достатньо грошей, щоб забезпечити стипендії для дітей, які потребують, та здійснити пару шкільних проектів. Ваш внесок багато значив!» - йдеться у подяці Dmedd на адресу Посольству України в Туреччині та Тетяни Сибіги.

Цього року, залежно від зібраної суми, представниці dmedd спільно з Міністерством освіти Туреччина шукатимуть освітні заклади, які найбільше потребують допомоги.

«Україна традиційно входить у десятку країн, які вносять найбільший внесок. Такі досягнення можливо здобувати лише спільно із сильною командою-працівниками ПУ, їхніми невтомними дружинами, а також за постійної участі Української спілки в Анкарі», - наголосила Тетяна Сибіга.

Цього року на українському стенді були представлені українські сувеніри, вироби народної творчості, традиційні іграшки, вишиванки, дерев’яний розписний посуд, обереги, вироби з кераміки та глини, картини, тощо. Гостей частували борщем з пампушками, пирогами, варениками, кручениками, печеною картоплею. Можна було придбати хлібобулочні вироби, виготовлені за автентичними рецептами різних регіонів України, різдвяну випічку, пляцки, різноманітне печиво, мариновані овочі тощо.

Зі слів учасників ярмарку, український стенд користувався особливою популярністю. Дехто з відвідувачів зізнавався, що чекав рік - з часу проведення попереднього ярмарку, аби скуштувати українські страви та купити додому українські смаколики.

Фото: Тетяна Сибіга, Посольство України в Туреччині

Відео: Ukrayna Derneği - Ankara / Українська Спілка в Анкарі