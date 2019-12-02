Борщ, котлети й вергуни: в Японії провели майстер-клас української кухні

Японсько-українська культурна Асоціація та Посольство України в Японії провели майстер-клас української кухні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Асоціації.

«Японсько-українська культурна Асоціація та Посольство України в Японії провели майстер-клас української кухні. Готували борщ, котлету по-київськи та вергуни», - йдеться в повідомленні.

Організатори майстер-класу щиро подякували всім участникам, що з’їхалися з різних куточків префектури Айті та міста Наґоя для участі в кулінарному заході.

«Дуже приємно усвідомлювати, що з кожним разом все більше і більше жителів Японії цікавиться українськими стравами», - відзначили в Асоціації.

В Японсько-українській культурній Асоціації також розповіли, що цього разу бажаючих навчитися готувати українські страви було дуже багато, тому не всі охочі потрапили на захід, за що організатори щиро перепросили.

В Асоціації зазначили, що отримали багато приємних відгуків від учасників, які висловили з бажання й надалі брати участь у майстер-класах української кухні.

Наступний майстер-клас відбудеться 7 березня 2020 року, рєстрація учасників вже розпочалася.

Фото: Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA у Facebook