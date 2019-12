Український екстремальний мандрівник Микола Подрезан відвідав ОАЕ

Український громадський діяч та мандрівник Микола Подрезан, який здійснює поїздки до різних країн світу в рамках проєкту "Планета Земля – погляд з інвалідного візка", відвідав ОАЕ.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.

"З особливою приємністю повідомляємо, що у період з 4 по 10 грудня в ОАЕ перебував відомий український громадський діяч та мандрівник Микола Подрезан, який вже багато років подорожує країнами світу в рамках свого проєкту "Планета Земля – погляд з інвалідного візка", - йдеться у дописі.

Микола Подрезан з дружиною відвідали, зокрема, Консульство України в м.Дубай та Посольство України в Абу-Дабі, співробітники ких надали активну підтримку мандрівнику та його дружині.

Минулої п’ятниці Микола Подрезан побував в українській школі вихідного дня "Софія" в Дубаї, де провів зустріч з керівництвом учбового закладу, його учнями та їх батьками.

Того ж дня мандрівник побував на оглядовій екскурсії містом Шарджа, яку провів віце-консул України Т.Рідванов, а 7 грудня гість мав розширену екскурсійну програму по місту Дубай, організовану представниками об’єднання "Українці в Еміратах".

В Абу-Дабі подружжя Подрезан вітав Посол України в ОАЕ Юрій Полурез. На зустрічі Микола Подрезан поділився своїми враженнями від мандрівок, зокрема у контексті запозичення світового досвіду у розвитку інфраструктури для потреб людей з інвалідністю.

Мандрівник відзначив, що Об’єднані Арабські Емірати, які стали для нього вже 63-ю країною світу, що він відвідав на інвалідному візку в рамках реалізації свого проекту, мають одну з найсучасніших та найбільш адаптованих для людей з інвалідністю туристичних інфраструктур.

Окрім того, у ході бесіди було обговорено ідеї стосовно можливого проведення у майбутньому спільних заходів культурного та гуманітарного характеру.

Також для пана Миколи з дружиною співробітниками Посольства була проведена екскурсія по Абу-Дабі, яка, зокрема, включала відвідання готелю Emirates Palace та Великої білої мечеті шейха Заїда.

Зустріч з Миколою подрезаном вразила українців в ОАЕ. «Неможливо передати словами наші враження від спілкування з паном Миколою – людиною, яка надихає; людиною неймовірної сили духу; людиною, яка несе прапор України по світу, намагаючись поліпшити життя тисяч українців, що мають проблеми зі здоров’ям; людиною, яка рятує внутрішній світ та змінює життєбачення своїх співвітчизників, передаючи власний досвід повноцінного та насиченого життя», - йдеться у дописі на сторінці Української школи «Софія» в Дубаї. Зі свого боку, пан Микола та його дружина Наталя ділилися своїми враженнями від подорожей до різних країн, відповідали на запитання дітей та дорослих, розповідали про свої унікальні соціальні проєкти: «Планета Земля – погляд з інвалідного візка», «Міс Україна на інвалідному візку», «Лицар України на візку», маршрут всесвітньої естафети Олімпійського вогню на візку та інші. Як зазначається, Об’єднані Арабські Емірати – це вже 70-а країна, яку відвідав український мандрівник (з них 63 – на інвалідному візочку). Він побував на 6 континентах – від Гімалаїв до мису Доброї Надії у Африці, від Канади до Австралії.

Фото: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE, Embassy of Ukraine in the UAE

Відео: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE