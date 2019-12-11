Український екстремальний мандрівник Микола Подрезан відвідав ОАЕ
Про це повідомляється на сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.
"З особливою приємністю повідомляємо, що у період з 4 по 10 грудня в ОАЕ перебував відомий український громадський діяч та мандрівник Микола Подрезан, який вже багато років подорожує країнами світу в рамках свого проєкту "Планета Земля – погляд з інвалідного візка", - йдеться у дописі.
Микола Подрезан з дружиною відвідали, зокрема, Консульство України в м.Дубай та Посольство України в Абу-Дабі, співробітники ких надали активну підтримку мандрівнику та його дружині.
Минулої п’ятниці Микола Подрезан побував в українській школі вихідного дня "Софія" в Дубаї, де провів зустріч з керівництвом учбового закладу, його учнями та їх батьками.
Того ж дня мандрівник побував на оглядовій екскурсії містом Шарджа, яку провів віце-консул України Т.Рідванов, а 7 грудня гість мав розширену екскурсійну програму по місту Дубай, організовану представниками об’єднання "Українці в Еміратах".
В Абу-Дабі подружжя Подрезан вітав Посол України в ОАЕ Юрій Полурез. На зустрічі Микола Подрезан поділився своїми враженнями від мандрівок, зокрема у контексті запозичення світового досвіду у розвитку інфраструктури для потреб людей з інвалідністю.
Мандрівник відзначив, що Об’єднані Арабські Емірати, які стали для нього вже 63-ю країною світу, що він відвідав на інвалідному візку в рамках реалізації свого проекту, мають одну з найсучасніших та найбільш адаптованих для людей з інвалідністю туристичних інфраструктур.
Окрім того, у ході бесіди було обговорено ідеї стосовно можливого проведення у майбутньому спільних заходів культурного та гуманітарного характеру.
Також для пана Миколи з дружиною співробітниками Посольства була проведена екскурсія по Абу-Дабі, яка, зокрема, включала відвідання готелю Emirates Palace та Великої білої мечеті шейха Заїда.
Фото: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE, Embassy of Ukraine in the UAE
Відео: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE