Український екстремальний мандрівник Микола Подрезан відвідав ОАЕ

Український екстремальний мандрівник Микола Подрезан відвідав ОАЕ

Фото, відео
Укрінформ
Український громадський діяч та мандрівник Микола Подрезан, який здійснює поїздки до різних країн світу в рамках проєкту "Планета Земля – погляд з інвалідного візка", відвідав ОАЕ.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.

"З особливою приємністю повідомляємо, що у період з 4 по 10 грудня в ОАЕ перебував відомий український громадський діяч та мандрівник Микола Подрезан, який вже багато років подорожує країнами світу в рамках свого проєкту "Планета Земля – погляд з інвалідного візка", - йдеться у дописі.

Микола Подрезан з дружиною відвідали, зокрема, Консульство України в м.Дубай та Посольство України в Абу-Дабі, співробітники ких надали активну підтримку мандрівнику та його дружині.

Минулої п’ятниці Микола Подрезан побував в українській школі вихідного дня "Софія" в Дубаї, де провів зустріч з керівництвом учбового закладу, його учнями та їх батьками.

Того ж дня мандрівник побував на оглядовій екскурсії містом Шарджа, яку провів віце-консул України Т.Рідванов, а 7 грудня гість мав розширену екскурсійну програму по місту Дубай, організовану представниками об’єднання "Українці в Еміратах".

В Абу-Дабі подружжя Подрезан вітав Посол України в ОАЕ Юрій Полурез. На зустрічі Микола Подрезан поділився своїми враженнями від мандрівок, зокрема у контексті запозичення світового досвіду у розвитку інфраструктури для потреб людей з інвалідністю.

Мандрівник відзначив, що Об’єднані Арабські Емірати, які стали для нього вже 63-ю країною світу, що він відвідав на інвалідному візку в рамках реалізації свого проекту, мають одну з найсучасніших та найбільш адаптованих для людей з інвалідністю туристичних інфраструктур.

Окрім того, у ході бесіди було обговорено ідеї стосовно можливого проведення у майбутньому спільних заходів культурного та гуманітарного характеру.

Також для пана Миколи з дружиною співробітниками Посольства була проведена екскурсія по Абу-Дабі, яка, зокрема, включала відвідання готелю Emirates Palace та Великої білої мечеті шейха Заїда.

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Зустріч з Миколою подрезаном вразила українців в ОАЕ. «Неможливо передати словами наші враження від спілкування з паном Миколою – людиною, яка надихає; людиною неймовірної сили духу; людиною, яка несе прапор України по світу, намагаючись поліпшити життя тисяч українців, що мають проблеми зі здоров’ям; людиною, яка рятує внутрішній світ та змінює життєбачення своїх співвітчизників, передаючи власний досвід повноцінного та насиченого життя», - йдеться у дописі на сторінці Української школи «Софія» в Дубаї.

Зі свого боку, пан Микола та його дружина Наталя ділилися своїми враженнями від подорожей до різних країн, відповідали на запитання дітей та дорослих, розповідали про свої унікальні соціальні проєкти: «Планета Земля – погляд з інвалідного візка», «Міс Україна на інвалідному візку», «Лицар України на візку», маршрут всесвітньої естафети Олімпійського вогню на візку та інші.

Як зазначається, Об’єднані Арабські Емірати – це вже 70-а країна, яку відвідав український мандрівник (з них 63 – на інвалідному візочку). Він побував на 6 континентах – від Гімалаїв до мису Доброї Надії у Африці, від Канади до Австралії.

Фото: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE, Embassy of Ukraine in the UAE

Відео: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE

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