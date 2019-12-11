Поранені захисники України у Львові отримали подарунки від українок з Великої Британії

Представниці Організації українських жінок (ОУЖ) у Великій Британії днями вручили подарунки до Дня Збройних сил України воїнам, які знаходяться на лікуванні у Львові.

Про це йдеться у Facebook на сторінці ОУЖ у Великій Британії, відділ Ковентрі.

"Велика подяка всім, хто взяв участь в акції "Подарунки пораненим солдатам". Члени Організації українських жінок (ОУЖ) у Великій Британії роздали всі подарунки пораненим солдатам у Львівському госпіталі", - зазначається у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Організація українських жінок у Великій Британії, відділ Ковентрі, надіслала подарунки пораненим захисникам України, які знаходяться на лікуванні у Львові. Гостинці були призначені до Дня Збройних сил України, який відзначається 6 грудня.

Для поранених захисників збирали, зокрема, засоби особистої гігієни, станки для гоління, рушники, смаколики, чай, каву, футболки, спортивний одяг тощо, а також грошову допомогу. Усе це охочі допомогти приносили до Українського клубі та до церкви Св.Володимира у Ковентрі.

В ОУЖ у Великій Британії подякували усім, хто підтримав оголошений Організацією українських жінок у Великій Британії, відділ Ковентрі, наприкінці жовтня проєкт "Подарунки пораненим солдатам до Дня Збройних сил України".

Читайте також: Канадський депутат виступив проти заперечення Голодомору

Фото: OUZ Coventry - Association of Ukrainian Women in Great Britain у Facebook