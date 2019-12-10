Канадський депутат виступив проти заперечення Голодомору

Депутат від Ліберальної партії Іван Бейкер заявив у парламенті Канади, що толерувати факти заперечення Голодомору в жодному разі не можна.

Про це повідомляє Укрінформ.

“На жаль, нещодавно лектор університету Альберти Дугал Макдональд заперечив існування Голодомору, назвавши його “брехнею” та “міфом”. Я приєднуюся до Конгресу українців Канади, Союзу українського студентства Канади й тисяч канадців, які закликали університет вжити рішучих дій супроти заперечення геноциду”, - сказав Бейкер.

Він також згадав про свою бабусю, яка пережила Голодомор. “Зробімо те, про що просила б моя бабуся, якби була з нами сьогодні: пам’ятаймо про жертв та вшановуймо їх”, - наголосив депутат.

Бейкер нагадав, що на піку Голодомору в Україні щохвилини вмирали 19 осіб. “Світ зберігав мовчання, через що загинули мільйони”, - зауважив він.

Як повідомлялося, наприкінці листопада студенти університету Альберти разом із Українсько-канадською студентською радою виявили кілька повідомлень асистента викладача Дугала Макдональда у соціальній мережі, в яких він заперечував існування Голодомору. Хоча адміністрація навчального закладу відмовилася звільняти лектора, посилаючись на принцип свободи слова, вона заявила, що не підтримує його поглядів та пообіцяла суттєво активізувати просвітницьку роботу стосовно Голодомору.