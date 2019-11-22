Українки з Ковентрі надіслали подарунки пораненим захисникам України

Організація українських жінок у Великій Британії, відділ Ковентрі, зібрала та надіслала подарунки пораненим захисникам України, які знаходяться на лікуванні у Львові.

Гостинці призначені до Дня Збройних сил України, який відзначатимуть 6 грудня, повідомляється на сторінці організації у Facebook.

«Організація українських жінок у Великій Британії у Ковентрі надіслала подарунки у лікарню Львова. Вони будуть розподілені серед поранених військовослужбовців 6 грудня з нагоди свята - Дня Збройних сил України», - йдеться у дописі.

В організації подякували усім, хто підтримав оголошений Організацією українських жінок у Великій Британії, відділ Ковентрі, наприкінці жовтня проєкт «Подарунки пораненим солдатам до Дня Збройних Сил України».

Як зазначається у соцмережі, для поранених захисників збирали, зокрема, засоби особистої гігієни, станки для гоління, рушники, смаколики, чай, каву, футболки, спортивний одяг тощо, а також грошову допомогу. Усе це охочі допомогти приносили до Українського клубі та до церкви Св.Володимира у Ковентрі.

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