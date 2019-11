В ОАЕ День Гідності та Свободи відзначили разом із українськими воїнами

День Гідності та Свободи українці в ОАЕ відзначили разом із групою українських військовослужбовців, які перебувають на реабілітації.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.

«Дорогі українці, щиро вітаємо вас з одним з нових знакових свят у новітній історії України – Днем Гідності та Свободи! Сьогодні відзначаємо це свято разом з нашими військовослужбовцями, які зараз проходять курс реабілітації в ОАЕ», - повідомляється у дописі.

На сторінці диппредставництва зазначається, що Посольство України в ОАЕ та Консульство України в м.Дубай разом з небайдужими в Еміратах продовжують заходи з організації відпочинку та реабілітації поранених українських військовослужбовців. Чергова група поранених перебуває в ОАЕ з 18 по 25 листопада 2019 р.

У дипустанові також запросили усіх небайдужих долучатися до процесу організації прийому військовослужбовців, створення та реалізації програми їх перебування в ОАЕ. Контактна особи в Посольстві – Дмитро Василенко (т. 056-774-85-04).

День Гідності і Свободи відзначається 21 листопада як день початку двох українських революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in the UAE