Україна сплатила високу ціну за незалежність та європейський шлях - МЗС
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ у Twitter.
“Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. Цей день - найважливіше нагадування всім нам про те, яку ціну ми сплатили за нашу незалежність та незворотність нашого європейського шляху. Пам’ятаємо наших героїв - сьогодні та завжди”, - підкреслили в МЗС.
Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. Цей день - найважливіше нагадування всім нам про те, яку ціну ми сплатили за нашу незалежність та незворотність нашого європейського шляху. Пам’ятаємо наших героїв - сьогодні та завжди. pic.twitter.com/pXyOZwrGLe— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 21 листопада 2019 р.
Як повідомлялося, День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.