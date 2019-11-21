Україна сплатила високу ціну за незалежність та європейський шлях - МЗС

Україна сплатила високу ціну за незалежність та європейський шлях - МЗС

Укрінформ
День Гідності й Свободи є найважливішим нагадуванням про те, яку ціну Україна сплатила за незалежність та незворотність європейського шляху.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ у Twitter.

“Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. Цей день - найважливіше нагадування всім нам про те, яку ціну ми сплатили за нашу незалежність та незворотність нашого європейського шляху. Пам’ятаємо наших героїв - сьогодні та завжди”, - підкреслили в МЗС.

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Як повідомлялося, День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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