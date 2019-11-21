Кулеба провів урок для школярів у День Гідності та Свободи

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у День Гідності та Свободи провів для київських школярів урок про європейський вибір України.

Про це урядовець повідомив на своїй сторінці у Twitter.

“У річницю початку Революції Гідності провів урок для учнів київської спеціалізованої школи 57 про Європейський вибір України. Ви б бачили цих розумних дітей! Питання ставили навіть англійською. Працюємо, щоб в їхніх паспортах колись було написано: "Україна. Європейський Союз", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

Фото: Twitter