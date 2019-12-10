Діаспора та волонтери передали чергову партію гумдопомоги на Донбас

Діаспора та волонтери передали чергову партію гумдопомоги на Донбас

Фото
Укрінформ
Українці діаспори та волонтери передали передали гуманітарну допомогу на суму понад 800 тисяч гривень у рамках ініціативи «Допомога-Схід».

Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Представники української діаспори, волонтери та Міжнародна асоціація перевізників України передали гуманітарну допомогу на суму понад 800 тисяч гривень. До військового госпіталю в м. Часів Яр передано близько п’яти тон гуманітарної допомоги медичного призначення (медичне обладнання, меблі, матраци, одяг для медперсоналу та ін.)», - йдеться у дописі.

До місця призначення гуманітарний вантаж доставлено силами Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Як зазначив координатор гуманітарної стратегічної ініціативи «Допомога-Схід» Борис Кутовий, тільки протягом останніх місяців в рамках програми надійшло понад 30 тон гуманітарної допомоги.

«Це допомога мирним мешканцям Донбасу, що потерпають від російської агресії та медичним установам, лікарням, госпіталям. Вона спрямовується, у першу чергу, до медичних закладів, розташованих поблизу лінії розмежування», - сказав Борис Кутовий.

Читайте також: Для медзакладів Донеччини в районі ООС прибула гумдопомога на 700 тисяч

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation у Facebook

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-