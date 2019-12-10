Діаспора та волонтери передали чергову партію гумдопомоги на Донбас

Українці діаспори та волонтери передали передали гуманітарну допомогу на суму понад 800 тисяч гривень у рамках ініціативи «Допомога-Схід».

Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Представники української діаспори, волонтери та Міжнародна асоціація перевізників України передали гуманітарну допомогу на суму понад 800 тисяч гривень. До військового госпіталю в м. Часів Яр передано близько п’яти тон гуманітарної допомоги медичного призначення (медичне обладнання, меблі, матраци, одяг для медперсоналу та ін.)», - йдеться у дописі.

До місця призначення гуманітарний вантаж доставлено силами Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Як зазначив координатор гуманітарної стратегічної ініціативи «Допомога-Схід» Борис Кутовий, тільки протягом останніх місяців в рамках програми надійшло понад 30 тон гуманітарної допомоги.

«Це допомога мирним мешканцям Донбасу, що потерпають від російської агресії та медичним установам, лікарням, госпіталям. Вона спрямовується, у першу чергу, до медичних закладів, розташованих поблизу лінії розмежування», - сказав Борис Кутовий.

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Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation у Facebook