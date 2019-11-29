Для медзакладів Донеччини в районі ООС прибула гумдопомога на 700 тисяч

У рамках проєкту українських військових «Допомога Схід» до району проведення ООС прибула гуманітарна допомога на 700 тис. грн для медичних закладів Донеччини.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

«На Донбасі триває підтримка медичних закладів в рамках стратегічного гуманітарного проєкту українських військових «Допомога Схід»... До району проведення ООС прибула гуманітарна допомога, яка буде направлена до ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області» (м. Маріуполь). Загальна її вартість близько 700 тисяч гривень, а вага понад 7 тонн», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до одного з госпіталів буде доставлено медикалізовані ліжка, матраци, інвалідні возики, ходунки, допоміжні пристрої для хворих, стільці тощо.

Як зазначається, за останні місяці на Донбас доправлено майже 30 тонн гуманітарної допомоги медичного призначення вартістю понад 7 мільйонів гривень.

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За словами керівника та координатора цієї стратегічної гуманітарної ініціативи Бориса Кутового, пріоритетами проєкту є допомога медичним закладам, розташованим в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також громадянам, які мешкають у населених пунктах, наближених до районів ведення бойових дій.

Цього разу гуманітарний вантаж був доправлений за сприяння Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП України) на чолі з Леонідом Костюченком. Ця організація є постійним учасником проєкту.