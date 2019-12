Ні капітуляції: у Ризі провели флешмоб під посольствами Франції та ФРН

Семеро українських активістів у Ризі напередодні нормандського саміту провели флешмоб біля посольств Франції та Німеччини у Латвійській Республіці.

Про це повідомила у Facebook активістка Тетяна Лазда.

"Флешмоб біля посольств Німеччини та Франції Ні капітуляції, Україна не продається", - написала Лазда, долучивши кілька фотографій з флешмобу.

Активісти тримали плакати українською та англійською мовами: "Ukraine is not on sale / Україна не продається", "Курс України в НАТО — не предмет переговорів", "Ні — автономії ОРДЛО", "Ми маємо гідність", "Hold Russia accountable", "Return Crimea to Ukraine", "Ні транзиту газу з РФ".

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.

У неділю, 8 грудня, в Києві та інших містах України проходила акція "Червоні лінії для Зеленського".