Ні капітуляції: у Ризі провели флешмоб під посольствами Франції та ФРН
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Укрінформ
Семеро українських активістів у Ризі напередодні нормандського саміту провели флешмоб біля посольств Франції та Німеччини у Латвійській Республіці.
Про це повідомила у Facebook активістка Тетяна Лазда.
"Флешмоб біля посольств Німеччини та Франції Ні капітуляції, Україна не продається", - написала Лазда, долучивши кілька фотографій з флешмобу.
Активісти тримали плакати українською та англійською мовами: "Ukraine is not on sale / Україна не продається", "Курс України в НАТО — не предмет переговорів", "Ні — автономії ОРДЛО", "Ми маємо гідність", "Hold Russia accountable", "Return Crimea to Ukraine", "Ні транзиту газу з РФ".
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.
У неділю, 8 грудня, в Києві та інших містах України проходила акція "Червоні лінії для Зеленського".