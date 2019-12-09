Глава європейської дипломатії сподівається на позитивний результат "Норманді"

Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель сподівається, що під час "нормандського саміту" у Парижі буде досягнуто прогрес, який дозволить просуватися до мирного та стійкого вирішення конфлікту в Україні.

Про це він заявив перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Ми сподіваємось на прогрес. Останніми часом був певний позитивний розвиток, зокрема, розведення військ та зброї. Тож ми вважаємо, що (завдяки) цій зустрічі ми зможемо працювати та просуватися до мирного і стійкого рішення конфлікту в Україні, вирішення якого є одним із найбільш важливих пріоритетів Європейського Союзу", - зауважив Боррель.

Відповідаючи на запитання про те, чи послабить позиція Франції позицію України на цих переговорах, Високий представник заперечив таке припущення та наголосив, що "Європа є повністю об’єднана у цьому питанні".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року в Парижі відбудеться саміт лідерів країн нормандського формату — України, Росії, Франції та Німеччини. В рамках саміту заплановані двосторонні зустрічі всіх лідерів країн-учасників. Зокрема Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше Зеленський заявив, що лідери країн нормандської четвірки обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ