У Празі назвали переможців конкурсу перекладачів з української на чеську

У Празі в Посольстві України в Чеській Республіці підбили підсумки конкурсу перекладачів з української на чеську та обговорили перспективи поширення української літератури в Чехії.

Про це Укрінформу повідомили в дипломатичному представництві.

«Проводимо вже 3-й рік. Конкурс допомагає не просто популяризувати українську мову та літературу в Чехії, але й розширює коло перекладачів-україністів, які цікавляться Україною, говорять українською та намагаються познайомити своїх співвітчизників з нашої країною через її літературу», - зазначив посол Євген Перебийніс.

Переможницею в категорії «Проза» стали Ева Реутова, друге місце посіла Петра Лібл, 3-е місце поділили Кароліна Юракова та Патрік Фелчер. Особливі відзнаки отримали Яна та Павел Мацур та Людмила Тисячна. У категорії «Поезія» відзначена Маркета Поледнікова.

Цьогоріч учасники в категорії «Проза» перекладали спогад Володимира Рафєєнка «Птахи останнього літа» про події 2014 року у Донецьку та оповідання Тані Малярчук «Жаби в морі», за який письменниця отримала австрійську літературну премію імені Інгеборг Бахман.

У категорії «Поезія» перекладачі цього року "боролися" з текстами Юрія Іздрика та Василя Стуса, тексти яких у Чехії майже не перекладалися. Лише двоє учасників наважилися на переклад поетичних текстів, тому в цій категорії журі вирішило навіть не відзначати перше місце, а дати нагороду лише одному учаснику за 2 місце.

На виконання перекладу в учасників було 5 місяців. Конкурсна комісія отримала загалом 15 робіт.

Оцінювало роботи кваліфіковане журі в складі богемістки та перекладачки, дружини Надзвичайного та Повноважного Посла України в Чехії Ольги Перебийніс, україністки та перекладачки зі Спілки перекладачів Чехії Ріти Кіндлерової, голови Чеської асоціації україністів та завідувачки україністики в Карловому університеті в Празі Терези Хланьової, представниць україністики університетів у Празі та в Брні Моніки Шевечкової та Радани Мерзової.

Після церемонії нагородження, яка відбулася 6 грудня, організатори конкурсу разом із членами журі та учасниками обговорили шляхи покращення конкурсу та залучення нової аудиторії. Зазначалося, що в Чехії дуже бракує якісних перекладів класики – Івана Франка, Лесі Українки, які досі лишаються не перекладеними. Немає навіть повного перекладу «Кобзаря» Шевченка. В цьому контексті фахівці покладають надії на новостворений Український інститут книги, який зараз приділяє велику увагу програмі підтримки видання україномовних творів за кордоном, на що буде виділено понад 9 млн гривень.

«Жодна мова світу не перебуває в такому державотворчому процесі як українська. Починаючи з 2014 року, ми є свідками карколомних перероджень у деяких українців, і мова стає визначальним критерієм для прийняття ними важливих життєвих кроків. Саме на мові українці будують свою ідентичність», - відзначила Ольга Перебийніс, підкреслюючи складність перекладацької роботи.

Також згадали вдалий досвід минулорічного конкурсу, де Посольству України в ЧР вдалося заручитися фінансовою підтримкою Плзеньського краю, що дозволило переможниці конкурсу Кароліні Юраковій перекласти повністю всю збірку «Точка нуль» Артема Чеха, поява якої в чеському видавництві «FRA» очікується зі дня на день.

Також учасники запропонували залучати до конкурсу українські казки, оскільки в чеському просторі дуже бракує якісної перекладної української дитячої літератури.

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Конкурс було започатковано три роки тому з ініціативи посла Євгена Перебийноса та голови Чеської асоціації україністів Терези Хланьової. Цього року до нього вперше долучилася Спілка перекладачів Чехії, надавши йому статус професійного, що значно розширило коло учасників конкурсу. Фінансову підтримку конкурсу надає МЗС України та Prague Education Center, адже переможці отримали фінансові винагороди - 5000, 3000 і 1000 чеських крон відповідно за 1, 2 і 3 місця.