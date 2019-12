В Афінах презентували першу двомовну "Антологію сучасної грецької поезії"

Про це повідомляє пресслужба Посольства України у Грецькій Республіці.

"4 грудня 2019 року в Посольстві України в Греції відбулася урочиста презентація першої двомовної "Антології сучасної грецької поезії". Книга зібрала твори 14 сучасних грецьких поетів у перекладі Оксани Терещенко", - йдеться у повідомленні.

Як відзначив у своєму виступі на творчому вечорі Посол України Сергій Шутенко, ця збірка "стала найкращим свідченням живого інтересу грецьких митців до України та її культури, їхнього бажання до співпраці з українськими митцями та видавцями".

У заході взяли участь керівництво Спілки письменників Греції, поети та члени авторського колективу – перекладачка Оксана Терещенко та літературний редактор Марія Воробей, а також українська громада, представники грецьких медіа та творчих кіл.

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic у Facebook