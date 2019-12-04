Українців у Гданську запрошують на зустріч зі Святим Миколаєм

У Гданську 15 грудня пройде святкова зустріч до Дня святого Миколая для українських дітей та їхніх батьків.

Про це повідомляє пресслужба Консульства України в Гданську.

"Консул України в Гданську Лев Захарчишин, директор початкової школи № 57 Анна Лістевнік та голова гданського відділу Об’єднання українців у Польщі Єлизавета Кремінська запрошують всіх дітей та батьків, що приїхали з України, на зустріч зі святим Миколаєм, яка відбудеться в неділю, 15 грудня 2019 р. о 12.00 год. в початковій школі № 57 (Ґданськ, вул. Аксамітна, 8)", - йдеться у повідомленні.

Усіх охочих побувати на святі просять повідомити про свою участь до 11-го грудня на електронну пошту gubernat.s@gmail.com Оксані Дубовик, вчительці в Осередку навчання української мови та культури при початковій школі № 57. У листі необхідно зазначити ім’я дитини, вік та номер школи.