У МЗС обговорили взаємодію України і Вірменії з діаспорами

Заступник міністра Василь Боднар обговорив з головним уповноваженим Республіки Вірменія у справах діаспори Заре Сінаняном досвід двох держав у стосунках з діаспоральними осередками.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Під час бесіди відбувся обмін думками щодо накопиченого досвіду України і Вірменії на напрямах взаємодії держав з діаспоральними осередками", - ідеться в повідомленні.

Фото: mfa.gov.ua

У МЗС також запевнили, що вірменською стороною було висловлено вдячність за належну увагу з боку державних органів України до забезпечення прав і культурних потреб чисельної вірменської діаспори в країні та формування сприятливого середовища для її розвитку.