Юраш на зустрічі з діаспорою в Ризі розповів про розвиток співпраці із закордонним українством

В Посольстві України в Латвії пройшла зустріч голови підкомітету ВР України з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном Святослава Юраша з представниками української громади Латвії та українськими студентами, що навчаються тут.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Святослав Юраш розповів присутнім про діяльність Верховної Ради щодо розвитку співпраці із закордонним українством. В якості позитивних прикладів тісної співпраці він навів українську діаспору в Канаді, де громада дуже велика, та Австралії (де вона значно менша). Як зауважив Юраш, попри певні відмінності та суперечки в діаспорі, зокрема через існування різних хвиль міграції, там існує повний консенсус щодо питання підтримки України, її територіальної цілісності та засудження російської збройної агресії. Юраш закликав українську громаду Латвії також гуртуватися навколо цього принципу, обираючи далі ті види діяльності, які кому більше до душі.

В свою чергу, під час свого виступу Посол України Олександр Міщенко поінформував про співпрацю Посольства з українськими товариствами Латвії. Міщенко подякував членам Координаційної ради представників українських діаспорських організацій при Посольстві України в Латвійській Республіці за принципову позицію у відстоюванні інтересів України та боротьбі за її територіальну цілісність.

Зустріч продовжилась дискусією, у ході якої були обговорені питання подальшої взаємодії українських громад Латвії, трудової міграції, розвитку внутрішньополітичної ситуації в Україні та внутрішньополітичної ситуації в Європі й світі.

Учасники зустрічі засудили ганебну поведінку Леоніда Мухіна, донедавна члена Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), за нелегальне відвідання Криму із порушенням законодавства України та проведення там діяльності, яка протирічить національним інтересами України. При цьому учасники зустрічі також піддали критиці діяльність ОУТЛ на чолі з Іриною Дукулє, вважаючи, що культивована нею теза “культура поза політикою” фактично, сприяє країні-агресору у нейтралізації української діаспори за кордоном та зусиль міжнародної спільноти щодо тиску на РФ з метою примусити Кремль до відновлення територіальної цілісності України. Серед інших, на зустрічі були присутні представники організацій, які входять до ОУТЛ (Іван Наливайко, Богдан Тимків).

Окрема частина зустрічі була присвячена спілкуванню Юраша, наймолодшого депутата Верховної Ради, з українськими студентами, які по лінії межвузівських зв’язків перебувають зараз на навчанні в Латвійському університеті.

Цікава та насичена зустріч тривала три година, в ході яких народний депутат відповів на всі запитання присутніх. Далі спілкування продовжилося в неформальному форматі під час чаювання.

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Святослав Юраш прибув до Риги на запрошення Балтійської асамблеї - дорадчого органу зі співробітництва між парламентами Естонії, Латвії та Литви, заснованого в 1991 році.

Фото: Олег Кудрін