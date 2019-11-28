У Нідерландах стартувала міжнародна конференція українських освітян закордону

Дводенна міжнародна конференція “Українська закордонна школа - крок у майбутнє” відкрилася у Гаазі 28 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Обмінятися досвідом, обговорити розробку єдиної освітньої навчальної програми для закордонних шкіл зібралися вчителі з Франції, Німеччини, Італії, Данії, Новегії. Освітяни, які не змогли приїхати, взяли участь у заході в режимі Skype-зв'язку.

Організатором конференції виступила фундація “Українці в Нідерландах” за сприяння Посольства України в Королівстві Нідерландів. Захід також відвідав Посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов.

Як зауважила голова фундації "Українці в Нідерландах" Віра Луценко-Зваан, це перша подібна конференція в Нідерландах. «Нам важливо, по-перше, обмінятися досвідом, по-друге – спробувати разом ввести українську мову як другу іноземну в країнах перебування. Наші українські діти повинні мати змогу вчити українську мову”, - наголосила голова фундації "Українці в Нідерландах".

У Нідерландах наразі діють шість українських шкіл: в Ейндховені, Роттердамі, Гронінгені, Утрехті, Гаазі й Амстердамі. Вчителі, які їх представляють на конференції, зробили презентацію кожен по своїй школі та розповіли колегам про свої здобутки, методи навчання, показали підручники, за якими там навчаються діти, а також розроблені ними власні посібники.

Вже завтра головною темою конференції буде розвиток інклюзивної освіти.

Фото: Ірина Драбок