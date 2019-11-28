У Лондоні запрошують на український Різдвяний ярмарок

У Лондоні запрошують на український Різдвяний ярмарок

Укрінформ
Спілка української молоді (СУМ) у Лондоні запрошує 1 грудня на щорічний Різдвяний ярмарок за гарним настроєм та подарунками до свят.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

"Щорічна подія, котра приваблює дітей і дорослих з цілого Лондону (та з-поза його меж). Буде, як звичайно, смачна випічка, гарячі страви та гаряче вино; лотерея та розіграші, різноманітні заняття та конкурси; передріздвяний продаж і зустріч зі Святим Миколаєм!", - йдеться в анонсі.

Організатори зазначають, що "українська кухня в громадському центрі буде працювати, як завжди, і пропонувати смачнющі традиційні страви на вибір", а також обіцяють "багато позитиву та гарного настрою у нашій великій українській родині".

Ярмарок відбудеться за адресою: 154 Holland Park Avenue, W11 4UH Лондон. Він розпочне роботу о 12:00 і працюватиме до 16:00.

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Як зазначається, на різдвяному базарі будуть, серед іншого, представлені зроблені вручну різдвяні сувеніри, які можуть слугувати чудовим святковим подарунком до свята Миколая та Різдва. Зокрема, українська етномайстерня "Коза-Дереза" пропонуватиме свої іграшки з еко-матеріалів з використанням  традиційних національних візерунків та мотивів. А серед солодких сувенірів - надзвичайно гарні прянички з натуральних інгредієнтів від львівської майстрині Стефанії Денеги.

«Приходьте цієї неділі до Українського Клубу та обирайте кращі різдвяні сувеніри!», - запрошують організатори. 

Фото: сторінки Етномайстерня "Коза-Дереза", CYM London‎ у Facebook

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