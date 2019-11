В Нью-Йорку розкажуть про українську кухню як інструмент етнічної ідентифікації

В Науковому товаристві ім.Шевченка в Америці 14 грудня відбудеться лекція "Ідентичність української гастрономії в Україні та діаспорі".

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

"Презентація присвячена виразним українським кулінарним та смаковим традиціям, які служать інструментом етнічної ідентифікації, а також міжкультурної комунікації", - йдеться у повідомленні.

Лекцію "Ідентичність української гастрономії в Україні та діаспорі" прочитає Маріанна Душар, випускниця Львівського університету (Львівський національний університет імені Івана Франка - ред.), стипендіатка програми Фулбрайта 2019-2020 рр.

Захід розпочнеться о 17:00 за адресою: 63 4th Ave, Нью-Йорк 10003.

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці (НТШ-А, The Shevchenko Scientific Society in the US) — науково-культурна громадська організація, діаспорний центр НТШ у Сполучених Штатах Америки. Товариство об'єднує учених та приятелів науки американських університетів та інших інституцій, які працюють і постійно оприлюднюють результати своїх досліджень відповідно до власних наукових зацікавлень та традицій української національної науки.