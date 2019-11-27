На майстер-класі в Японії розкриють тонкощі приготування українських національних страв

На майстер-класі в Японії розкриють тонкощі приготування українських національних страв

Укрінформ
Майстер-клас із приготування українських страв відбудеться в японському місті Нагоя 30 листопада.

Про це повідомляє Посольство України в Японії у Facebook.

"Шановні друзі, повідомляємо про проведення майстер-класу українських страв у м.Нагоя. Організатори заходу – Посольство України в Японії та "Японсько-українська культурна асоціація", - йдеться у дописі.

Захід відбудеться з 11:00 до 14:00 у Nagoyashi Tokushigechiku Hall за адресою: 1-chome-401, Mototokushige, Midori Ward, Nagoya.

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Фото: Укрінформ, Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライーナ大使館 у Facebook

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